Atalanta-Fiorentina, ecco quando si gioca: le ultime novità sulla data del recupero

In questa settimana si sono giocate le ultime semifinali europee dove sono state coinvolte le italiane che hanno determinato i seguenti risultati: Atalanta in finale di Europa League per la prima volta nella sua storia e la Fiorentina che per il secondo anno consecutivo si trova in finale di Conference League. Questi esiti hanno delineato ormai una data che sembra essere quasi ufficiale per il recupero della sfida Atalanta-Fiorentina, gara cruciale per la lotta per la Champions League.

Atalanta in finale di Europa League: 3-0 al Marsiglia (gol di Lookman, Ruggeri e Touré), la Dea va a Dublino

Quando si gioca

La gara di campionato tra Atalanta e Fiorentina rinviata a causa della morte di Joe Barone potrà disputarsi solamente alla fine del campionato visto che nelle due semifinali rispettivamente di Conference ed Europa League entrambe hanno ottenuto il pass per la finale.

Tenendo conto del fatto che l'Atalanta avrà già una finale di Coppa Italia il 15 maggio contro la Juventus e il 22 contro il Bayer Leverkusen per l'Europa League mentre la Fiorentina avrà la finale di Conference League il 29 maggio contro l'Olympiacos, l'unica data disponibile sarà il 2 giugno.

Corsa Champions

L'Atalanta avrà un calendario molto fitto ma già da domenica potrebbe delinearsi non solo il futuro della squadra di Gianpiero Gasperini ma anche della Roma di Daniele De Rossi, vicina al miracolo nella semifinale contro il Bayer Leverkusen. Domenica alle ore 20.45 ci sarà la sfida più attesa, Atalanta-Roma e chi vince avrà praticamente un piede in Champions League.