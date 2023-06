Le scuole chiudono. E puntualmente in città riesplode la campus mania. Quest'anno come non mai l'offerta non solo è elevata ma rischia di soddisfare tutti i gusti e soprattutto le esigenze. Quelli sportivi sono la maggior parte, anche se sempre arricchiti da attività ludiche e culturali. Non mancano le esperienze pure in fattoria. Ecco comunque una guida, utile per orientarsi non solo a Terni, ma anche nel suo comprensorio. A partire dal 12 giugno e fino all'8 settembre si svolgerà l'edizione 2023 del Clt Summer Sport Campus. Come ogni anno, lo staff dei Campus è al lavoro da mesi per garantire un'estate di divertimento e sport a tutti i ragazzi dai 4 ai 14 anni. Negli attrezzati impianti del Circolo lavoratori Terni di via Muratori, i partecipanti saranno divisi in gruppi per fasce di età, ricordando che i bambini e le bambine dai 4 ai 6 anni (che hanno frequentato la scuola dell'infanzia) inizieranno a partire dal 3 Luglio. Le discipline sportive che i bambini e le bambine potranno praticare sono: calcio a 5, canottaggio fitness, ginnastica artistica, lotta, karate, mini rugby, nuoto, padel, pallavolo, pesca sportiva. Per coloro che vorranno usufruire della mensa, tutti i giorni il ristorante La Fonderia, preparerà i pasti. Costi a partire da 65 euro. Dal 12 giugno, la Pink basket organizza un camp dedicato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni presso il parco delle piscine dello Stadio. Oltre a giocare a pallacanestro, sarà possibile effettuare nuotate in piscina, dando la possibilità di esercitarsi in laboratori creativi. C'è la possibilità di pranzare, rimanendo dalla mattina fino alle ore 18. Anche la Pgs Bosico organizza presso l'oratorio San Francesco, un campus di pallacanestro rivolto ai bambini dalla prima elementare alla prima media. Le date sono dal 3 al 7 luglio, dal 17 al 21, e dal 24 al 28. Il costo è di 40 euro ma è previsto uno sconto per coloro che partecipano anche all'edizione 2023 di Estate ragazzi che si svolge sempre all'Oratorio con attività di varia natura. L'oratorio della parrocchia di Santa Maria del Rivo, propone dal 19 giugno al 9 settembre, laboratori creativi, manuali, cognitivi, musicali, bolle di sapone oltre ad attività sportive. Per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. In via dell'Aquila presso Birbalandia, Super centro estivo con laboratori di cucina, lingua inglese e danza. Tariffe a partire da 70 euro. L'Istituto leonino organizza l'attività estiva per i bambini da 3 a 6 anni dal 3 al 28 luglio. Gli organizzatori propongono nel parco attrezzato, attività di propedeutica alla lingua inglese e alla musica, lettura e laboratori creativi, giochi d'acqua, con la possibilità di mensa. Prezzi a partire da 50 euro a settimana. Al quartiere Villaggio Italia, invece, presso la scuola Falcone Borsellino di via Fratelli Cervi 13, campus estivi dal 19 giugno dal lunedì al venerdì. Allo Sporting San Valentino andrà in scena il Campus multidisciplinare con piscina, calcio, tennis, pallavolo, attività ludiche e tanto altro ancora. Da lunedì 12 giugno fino al termine dell'estate. Il tema dei Cavalieri erranti è quello che propone l'Oratorio del Duomo dal 12 giugno al 31 luglio. La tariffa è di 30 euro a settimana e si rivolge ai bambini dai 6 ai 13 anni. Prevista una gita finale al parco acquatico di Roma. Il Terni football club propone il campus calcistico a 30 euro a settimana, con possibilità del pranzo. Ad Amelia dal 12 al 23 giugno il Centro giovanile Maria Ausiliatrice, organizza il Crest per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni dal titolo "Un estate da sogno insieme a don Chisciotte. Le attività si svolgeranno presso il convento dei Cappuccini. Previsto un servizio navetta. A Narni presso la Collina incantata, si organizza sempre da lunedì il "Fattoria summer camp". Sempre a Narni il Centro estivo Acli ponte propone compiti, sport, laboratori dal lunedì 12 giugno al l'11 agosto. Anche al Testaccio si sono organizzati con attività di lunga inglese, equitazione, laboratori all'aperto e piscina. Dal 19 giugno all'11 agosto e dal 21 agosto al primo settembre. Tariffe da 80 euro. Magica Narni, invece, prevede attività da svolgere nel centro diffuso. Dal 25 giugno al 5 agosto ad Orvieto tornano i Campi Natura Il programma è molto vario e permette ai ragazzi, dai 9 ai 12 anni, di vivere esperienze diverse, acquisendo abilità come l'orientamento o il riconoscimento delle tracce degli animali.