Torna il Festival Pontino di Musica: un mese di concerti a Sermoneta, Sabaudia, Cisterna e Cori

La provincia di Latina si prepara a diventare meta per musicisti e amanti della musica di tutto il mondo. Manca solo una manciata di giorni al debutto della 59esima edizione del Festival Pontino di Musica organizzato dalla Fondazione Campus internazionale di Musica.

Sarà Claude Delangle, fra i maggiori sassofonisti francesi del panorama attuale, nonché docente storico ai Corsi a Sermoneta, ad aprire la manifestazione sabato primo luglio alle ore 21, nella suggestiva cornice del castello Caetani di Sermoneta.

Solista di fama internazionale, collaboratore con alcuni dei più importanti compositori del Novecento, Chevalier des Arts et des Lettres dal Ministero della cultura francese, Delangle si cimenta con la pianista Odile Catelin-Delangle, sua compagna di vita e d’arte, in un programma che omaggia la Francia e l’impressionismo musicale del primo Novecento di André Caplet, Claude Debussy e Maurice Ravel, con l’ascolto di alcuni lavori più recenti di Philippe Leroux e del compositore giapponese, formatosi musicalmente a Parigi, Ichiro Nodaira.

Nella stessa giornata, alle ore 18, sarà inaugurata la mostra “Pinocchio tra le note” dell’artista sermonetana Daniela Caruso allestita al Castello Caetani. La mostra sarà visibile per l’intera durata del festival. Chiuderà il primo fine settimana del Festival, domenica 2 luglio alle ore 21, al Belvedere di Sermoneta l’Accademia Brass Quintet, formazione di riferimento in Italia nel panorama degli ottoni, in un concerto fra l’opera e il cinema con trascrizioni per ottoni di alcuni celebri brani operistici di Bizet, Verdi, Puccini, e la musica per film, altrettanto celebre, di Morricone, Rota, Piovani e Bacalov.

Tra le numerose proposte del festival, c’è grande attesa gli incontri internazionali di musica contemporanea, in programma da domenica 9 e martedì 11 luglio a Sermoneta, che quest’anno sono dedicati a Goffredo Petrassi, in un omaggio biennale che proseguirà nel 2024 per ricordare il ventennale della scomparsa del maestro e il centoventesimo della nascita: incontri, tavole rotonde, esecuzioni della sua musica, con il coinvolgimento di interpreti, compositori e musicologi, saranno occasione per approfondire il ricco catalogo (custodito anche presso l’Istituto Petrassi di Latina) del grande Maestro che è stato presidente onorario del Festival Pontino per quasi trent’anni.

Tra i momenti clou della rassegna, i due concerti, nelle giornate del 9 e 10 luglio, affidati a “mdi ensemble”, formazione italiana punto di riferimento per l’esecuzione del repertorio contemporaneo, Premio Abbiati nel 2021.

Performance che si svolgeranno nell'incantevole atmosfera di castello Caetani.

Sarà un mese di intense emozioni che si concluderà il 30 luglio e farà tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia tra Sermoneta, Sabaudia, Cisterna e Cori. Oltre venti i concerti in programma iche vedranno in scena grandi interpreti ed ensemble di rilievo internazionale, accanto a giovani promesse del concertismo. Info: www.campusmusica.it.