Manavgat, primo giorno di ritiro per la Lazio: Sarri prova l'11 anti-Galatasaray

Il risveglio con un raggio di sole al Tui Blue Side è solo un'illusione dell'alba per la Lazio. La prima rifinitura biancoceleste è - come ampiamente preventivato dal meteo - sotto la stessa pioggia, che ieri sera ha accolto la spedizione biancoceleste a Managvat (provincia di Antalya) nel mini-ritiro turco. Oggi pomeriggio alle 18 (ore 16 italiane, diretta su Dazn), gli uomini di Sarri affronteranno in amichevole il Galatasaray, stamattina alle 10.30 è andata in scena una leggera sgambata con qualche prova tattica e di formazione. Se il tecnico non cambierà idea all'ultimo minuto, c'è già un undici fratinato che dovrebbe scendere in campo dall'inizio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Luka Romero, Immobile, Zaccagni. La sorpresa della mattinata è un Luka Romero in forma smagliante, autore di un paio di prodezze all'incrocio, fra gli applausi di tutto il gruppo. Sarri urla, scuote la squadra già nella prima seduta, ma è felice di poter provare punizioni e schemi in un manto erboso - nonostante il temporale - praticamente perfetto. I biancocelesti sono all'Emirhan Spor Kompleksi, un centro federale che accoglie tutte le nazionali turche, stamattina si allenano in uno dei campi adiacenti a quello principale in cui, nel pomeriggio, andrà in scena il primo test del pre-campionato: ci sarà in teoria spazio per tutti a gara in corso, forse pure per Vecino e Milinkovic, già a pieno regime con la Lazio. Il serbo tuttavia effettua anche una serie di ripetizioni a parte a fine allenamento.