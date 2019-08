Liverpool-Chelsea, i vori: Adrian non fa rimpiangere Alisson, Kanté è stratosferico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIAN 7I tre attaccanti del Chelsea si fanno vedere molte volte nella sua area. Lo spagnolo, arrivato pochi giorni fa dal West Ham, respinge gli assalti dei Blues, ma non può nulla sulla conclusione di Giroud. Ai rigori ipnotizza Abraham e consegna la coppa a Jurgen Klopp.GOMEZ 5.5Non facile contrastare uno come Pusilic. A tratti, va in affanno.MATIP 6Troppe imbucate dalle sue parti, ma cerca di resistere.VAN DIJK 6.5Sui calci d’angolo prova a rendersi pericoloso. Arrizabalaga gli nega la gioia del gol deviando sulla traversa una sua conclusion.ROBERTSON 5.5Forse meglio di Gomez, ma Pedro non gli rende la vita facile.MILNER 6Lotta fino a quando resta in campo.FABINHO 6.5Parte un po’ lento, ma si riprende nel corso del match. Per la sua prestazione è decisivo l’ingresso di Firmino.HENDERSON 6Kanté non è un ottimo cliente. Il francese lo fa disperare un po’ troppo.SALAH 6.5Non lascia il segno andando in gol, come succede spesso, ma cerca di creare scompiglio nella difesa dei Blues.MANÉ 7Appena entra Firmino, ribalta il Chelsea con una doppietta.OXLADE-CHAMBERLAIN 5Peggiore in campo del Liverpool. Sostituito a fine primo tempo.FIRMINO 7.5Cambia il volto al Liverpool. Ci sarebbe da chiedersi come mai parta dalla panchina.WIJNALDUM 6In campo per contrastare il Chelsea in mezzo al campo.ALEXANDER-ARNOLD 6.5Ci mette il fisico e si presenza sul dischetto senza problemi.ORIGI 6.5Sostituisce Mané, autore della doppietta.KLOPP 7All’intervallo rimedia all’errore iniziale e butta Firmino nella mischia.ARRIZABALAGA 6.5Ce la mette tutta per fermare il Liverpool, ma i rigori sono fatali al Chelsea.AZPILICUETA 6Inizia bene, ma non dà continuità alla sua prestazione.CHRISTENSEN 6.5Cerca di contenere il Liverpool. Esce per infortunio.ZOUMA 6Pericolo nella ripresa su calcio d’angolo.EMERSON 6Serve ottimi palloni a Pusilic, ma Salah rischia di rovinargli la serata.KANTÉ 7Gioca una partita eccellente. Nel suo ruolo è uno dei migliori giocatori al mondoJORGINHO 7Tira due rigori nella stessa partita senza timori e cerca di tenere a galla la squadra di Frank Lampard.KOVACIC 6A tratti lento e impreciso, ma ce la mette tutta.PEDRO 7Uno tra i migliori in campo del Chelsea. Crea scompiglio nell’area dei Reds. Andava alla ricerca della sua quarta Supercoppa Europea dopo le tre vinte con il Barcellona.GIROUD 6.5Segna il gol del vantaggio e lotta lì davanti.PUSILIC 6Si danna l’anima e raddoppia. Peccato per lui che fosse in fuorigioco.ABRAHAM 5Si procura il rigore da dove arriva il 2-2 del Chelsea, ma sbaglia dagli 11 metri il penalty decisivo.MOUNT 6Segna a 7’ dalla fine, ma anche lui era in fuorigioco. Tira il rigore con personalità.TOMORI 6Buttato nella mischia, cerca di non sfigurare.BARKLEY 6Cresciuto nell’Everton, cerca di fare un brutto scherzo al Liverpool.LAMPARD 6Deve ripartire da questa sconfitta. Si è visto un buon Chelsea.