Liga, ottava vittoria di fila nella Liga per il Barcellona, che batte 3-1 il Leganes

Ottava vittoria di fila nella Liga per il Barcellona, che batte 3-1 il Leganes e rimane a +5 sull'Atletico Madrid. Valverde fa turnover e parte con Messi in panchina, ma deve ricorrere ai pezzi da novanta per ottenere il successo. Per quasi mezzora il Barcellona gira a vuoto, e allora, al 32' pt, la scena se la prende Dembélé che segna di destro dopo aver scambiato con Jordi Alba: diventano così 39 le partite consecutive in tutte le competizioni con il Barcellona sempre a segno. Nella ripresa il Bar‡a spreca con Suarez e gli ospiti prendono coraggio: al 12' st cross dalla destra di En-Nesyri, tap-in di Braithwaite ed è 1-1. Così Valverde ricorre ai cambi e in cinque minuti manda dentro Messi per Ale¤a, Rakitic per Arthur e Malcom per Dembelé. Al 26' st il Barcellona torna in vantaggio con Suarez, che riprende una respinta di Cuellar su conclusione di Messi, che a tempo scaduto, al 92', segna la rete del 3-1 dopo aver scambiato con Jordi Alba.

