Domani Barcellona-Real Madrid, Xavi e Ancelotti non si nascondono: «Non è una partita come le altre»

Non si è nascosto Xavi. E non lo ha fatto nemmeno Ancelotti, che potrebbe essere al penultimo Clasico della sua carriera visto che l'aspetta, probabilmente, la panchina del Brasile. Domani pomeriggio la Spagna si ferma: c’è Barcellona-Real Madrid (ore 16,15 diretta su Dazn). E i due tecnici sanno perfettamente che non è una partita come le altre. «C’è più nervosismo, c’è più tensione. Bisogna essere in grado di saper gestire le emozioni» ha detto il tecnico dei catalani, che ha recuperato Lewandowski e Raphinha e che quindi può sorridere. «Sono tre punti che valgono tanto per la dinamica di una squadra» ha confermato l’italiano, che invece dopo Benzema in regalo ha avuto Joselu per l'attacco ma anche quel Bellingham che sta facendo la differenza. Insomma, senza dubbio, è sempre il match più atteso dell’anno e che, in caso di vittoria madrilena, potrebbe dare un primo e vero strappo al campionato spagnolo.

CLASSIFICA

Il Real infatti è primo con 25 punti (insieme al Girona) e il Barcellona insegue con uno in meno. Sì, i Blancos allo Stadio Olimpico (Camp Nou fuori uso per i lavori di ristrutturazione) sognano quella che potrebbe essere la prima mini fuga della stagione. Sarà sicuramente una sfida diversa da quella che di solito siamo stati abituati a vedere: due club che stanno affrontando una profonda rivoluzione e che hanno giovani di assoluto valore in rosa: Yamal da un lato e Bellingham dall’altro i due esempi più lampanti. Ma non solo, soprattutto in casa catalana Xavi sta mettendo mano alla cantera lanciando diversi ragazzini che gli stanno anche dando una mano in fase realizzativa, visto lo stop del centravanti polacco che però oggi, come detto, si è allenato col gruppo e che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Sarà spettacolo.