Liga, il presidente Tebas si dimette per anticipare le prossime elezioni: sarà l'unico candidato

Il regno di Javier Tebas non sembra destinato a finire. Il presidente della Liga, il campionato spagnolo di calcio, ha presentato le proprie dimissioni, ma questa decisione non è altro che un mero calcolo politico. Il mandato del dirigente spagnolo sarebbe infatti scaduto il 26 dicembre e così facendo Tebas permetterà di anticipare le nuove elezioni, dove dovrebbe presentarsi da candidato unico per ottenere la quarta conferma alla guida della Liga, che dirige ormai dal 2013.

Rubiales, la Fifa lo squalifica per 3 anni dopo il bacio a Hermoso. L'ex presidente: «Sentenza senza fondamento, farò ricorso»

L'annuncio è arrivato proprio da Tebas attraverso i propri profili social: «Pochi minuti fa ho presentato le mie dimissioni da presidente della Liga, prima della scadenza del mio mandato, che sarebbe terminato il 23 dicembre.

Ora si aprirà un nuovo processo elettorale in cui mi presenterò per chiedere l’appoggio e la fiducia dei club e affrontare le sfide che ci attendono».

Hace unos minutos he presentado mi dimisión como Presidente de @LaLiga previa a la finalización de mi mandato, que terminaba el próximo 23 de diciembre. Se abrirá un nuevo proceso electoral en el que me vuelo a presentar, por lo que solicitaré el aval y la confianza de los clubes… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 22, 2023

L'obiettivo è quello di fissate le elezioni prima del 21 dicembre, data in cui è prevista l'attesa pronuncia della Corte di giustizia europea sulla Superlega, di cui Tebas è sempre stato uno dei maggiori oppositori, soprattutto perché il progetto era sponsorizzato dai due club più importanti di Spagna, ovvero Real Madrid e Barcellona. Fino ad allora assumeranno la carica ad interim i vicepresidenti Miguel Angel Gil Marin e Quico Catalan.