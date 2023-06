Calciomercato, dalla Liga con furore: i possibili colpi a parametro zero dalla Spagna (ma non i big)

Dalla Liga con furore, anche se, i nomi importanti, ormai una decisione l'hanno presa. Ma qualche buona occasione nel campionato spagnolo per le italiane ancora rimane. Ma bisognerebbe fare in fretta, visto che qualcuno come detto ha già firmato da qualche altra parte oppure è pronto a farlo. Insomma, non rimangono i big.

E come big intendiamo Asensio (27) che dopo una vita al Real Madrid ha già svolto le viste mediche con il Psg. Per lui nel corso di questi anni le sirene italiane sono state diverse: Roma, Juventus, Inter e pure il Milan. Accostato a tutti praticamente ma nel momento della decisione finale ha preso la via della Ligue 1, accolto pure da Fabian Ruiz, l'ex Napoli, che è da un anno sotto la Tour Eiffel. Di dubbi ormai non ce ne stanno più. Come non dovrebbero essercene, inoltre, per Ceballos (26) pronto al rinnovo con i Blancos. Anche Gudelj del Siviglia continuerà con gli andalusi. Avrete capito, quindi, che i migliori hanno scelto altre soluzioni.

Ne rimangono, comunque, di profili che possono essere interessanti. Come Illaramendi (33), ad esempio, che ha già lasciato la Real Sociedad. Così come non dovrebbe trovare un accordo con il Getafe l'attaccante marocchino El Haddadi (27), che nella stagione che si è conclusa da poco ha segnato 3 gol in 28 presenze. Non un bottino da ricordare, ma come seconda (o terza) scelta potrebbe tornare utile. L'età in questo caso è dalla sua parte. A proposito di attaccanti, Radamel Falcao (37) non rimarrà al Rayo Vallecano. Sì, è vero, l'età in questo caso conta eccome, ma per un paio di stagioni il colombiano è stato forse il più forte centravanti del Mondo. Una scommessa, senza dubbio. In difesa potrebbe essere un'occasione il terzino sinistro Toni Lato (25), così come il centrale Nastasic (30). Il cileno Enzo Roco (30) che nell'ultima stagione ha giocato nell'Elche non ha trovato l'accordo con il club, e anche lui è libero di firmare senza nessun vincolo. C'è pure Lisandro Magallan (29), argentino, difensore centrale, che dopo l'Ajax è volato in Spagna lo scorso gennaio. Non ci dovrebbe rimanere. L'occasione migliore, infine, potrebb essere Comesana (26): centrocapista centrale o all'occorrenza anche trequartista, ha giocato nel Rayo collezionado 35 presenze.

Le sue qualità tecniche potrebbero tornare davvero utili.