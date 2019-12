Liga, il Clasico senza gol dopo 17 anni: Barça e Real restano insieme in testa alla classifica

Ultimo aggiornamento: 23:44

Finisce 0-0. Come non succedeva dal 23 novembre del 2002. 17 anni fa. Fati, il più giovane in campo, era nato da appena 24 giorni. Il Clasico ha regalato emozioni ma nessun gol. E così Barcellona e Real rimangono appaiati a quota 36 punti in testa alla classifica della Liga. È filato tutto liscio per quanto riguarda l’ordine pubblico. Camp Nou vestito a festa. Come al solito quando di mezzo ci sono i Blancos. Un Real che ha dominato per buona parte di gara ma che non è riuscito, soprattutto nel primo tempo, a raccogliere quello che di buono ha fatto. Né vincitori né vinti. Ma Zidane ha dimostrato di aver ripreso in mano una squadra che sembrava, a un certo momento della stagione, non gli potesse dare quello che chiedeva. Dall’altro lato il Barcellona ha pagato l’assenza ingiustificata di Suarez ma soprattutto di Griezmann. Mai in partita l’ex Atletico.Valverde ha lasciato fuori Busquets proponendo Rakitic in mezzo al campo nel solito 4-3-3. De Jong e Sergi Roberto ai lati del croato con Vidal in panchina dopo aver lasciato l’allenamento quando ha capito che non sarebbe partito nell’undici titolare. Zidane ha fatto sedere Modric, puntando sul giovane Valverde che ha sfornato una buona prestazione al fianco dell’onnipresente Casemiro, migliore in campo. Proprio per la superiorità numerica trovata in mezzo, il Real ha giostrato a proprio piacimento. Soprattutto nei primi 25’ quando ha letteralmente dominato un Barcellona troppo basso che non è mai riuscito a trovare lo spazio per uscire dalla propria metà campo. Proprio Casemiro è andato vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa che Pique ha salvato sulla linea. È stata la migliore occasione ospite. Alla mezz’ora però s’è acceso Messi che ha costretto Sergio Ramos – 43 presenze nel Clasico per il capitano della nazionale spagnola e record assoluto – allo stesso salvataggio del collega blaugrana respingendo la conclusione a colpo sicuro della Pulce. Lo stesso pallone d’oro ha servito un cioccolatino a Jordi Alba che da solo davanti a Courtois ha sbagliato. Risultato inchiodato alla fine del primo tempo.Continua a premere la formazione di Zidane nella ripresa. Forte di un palleggio veloce e di uno schieramento tattico mai letto dalla squadra di Valverde. È Isco a trovare spazio alle spalle di Sergi Roberto e Rakitic attaccando faccia alla porta. Ma sia Benzema che Bale non sono nella loro miglior serata e quindi è sempre Casemiro a provarci. L’occasione migliore capita però sui piedi di Messi che da solo, dentro l’area piccola, liscia un pallone che arriva chiedendo solamente di essere spinto in porta. È l’ultima emozione di una partita che ovviamente accontenta il Real. Zidane entra anche nella storia diventando il primo allenatore ad uscire indenne, per cinque volte consecutive, da un Clasico giocato in trasferta. Ma soprattutto dimostra di avere una squadra viva e pronta a lottare. Barcellona che per come si era messa ha poco da recriminare. Un pareggio che deve essere ben accettato.