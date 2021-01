Supercoppa di Spagna, niente Clasico in finale: il Bilbao batte il Real e raggiunge il Barça

Niente Clasico nell'ultimo atto della Supercoppa di Spagna. È l'Athletic Bilbao l'altra finalista. La squadra di Marcelino, con un primo tempo perfetto, supera il Real Madrid (1-2) e domenica quindi affronterà la formazione di Koeman. A decidere ci pensa Raul Garcia con una doppietta nella prima parte di gara. Non serve a nulla la rete di Benzema nella ripresa. I Blancos, vincitori l'anno scorso, non potranno difendere il titolo.

DIFESA DA RIVEDERE

La formazione di Zidane paga a caro prezzo gli errori difensivi. Nel primo, al 18', Raul Garcia non si fa pregare nell'attaccare lo spazio in mezzo alle maglie bianche ed a battere Courtois con un preciso diagonale. Poi Lucas Vazquez commette un ingenuo fallo da rigore ed è sempre l'ex Atletico Madrid a realizzare dagli 11 metri. Un primo tempo, oltre al doppio vantaggio, perfetto dei baschi: corti, sempre primi sul pallone e con quella cattiveria agonistica che alla fine ha fatto veramente la differenza.

NON BASTA BENZEMA

Nella ripresa il Real si sveglia. Ed è anche sfortunato perché Asensio prima colpisce il palo e poi la traversa. Il Bilbao soffre, com'è giusto in questa fase di gara, e prende il gol di Benzema che regala 15' da brividi: Casemiro di testa lo pesca da solo dentro l'area piccola e per il francese è facile riaprire la gara. Servono comunque 3' di Var per assegnare la rete del Madrid, dopo che l'assistente aveva alzato la bandierina. Nella fase finale il Real attacca a testa bassa e Zidane manda anche Sergio Ramos a fare l'attaccante aggiunto. Proprio il capitano va vicino al pari con la specialità della casa: colpo di testa che si spegne a lato di pochissimo. Ma di altre occasioni non ne arrivano e l'Athletic può festeggiare in mezzo al campo un importante traguardo. Zidane va via a testa bassa sapendo che il primo obiettivo stagione è sfumato. E adesso sarà di nuovo al centro della critica spagnola.

Ultimo aggiornamento: 23:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA