Il Barcellona di nuovo leader nella Liga. E, lasciandosi alle spalle una settimana di polemiche per lo scandalo Barça-gate, rifila 5 gol all'Eibar in un match della 25esima giornata della Liga. Grande protagonista Messi autore di 4 reti al 14', 37', 40' e 87', di Arthur all'89' l'ultimo gol azulgrana. In classifica il Barcellona torna primo con 55 punti, 2 in più del Real Madrid che ha perso a Valencia in serata contro il Levante. E domenica al Bernabeu c'è il Clásico.





