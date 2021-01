Simeone è in fuga nella Liga. L'Atletico Madrid non si ferma più. Nel recupero della 1/a giornata, ha batutto 2-0 il Siviglia, grazie alle reti di Correa al 17' del primo tempo e Saul Niguez al 31' della ripresa. In virtù del risultato di questa sera nel Wanda Metropolitano, i colchoneros hanno allungato in classifica, portandosi a 41 punti, vale a dire a +4 sul Real Madrid e a +7 sul Barcellona

