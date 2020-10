Barça, mozione di sfiducia contro il presidente Bartomeu: raccolte 16.521 firme

Votata la sfiducia a Jusep Maria Bartomeu. I promotori della raccolta di firme contro il presidente del Barcellona hanno reso noto di avere raggiunto il numero di 16.521. Un dato sufficiente a costringere il Consiglio dei soci del club catalano a prendere in esame le possibili dimissioni dell'attuale presidente. Le firme, raccolte da un comitato denominato 'Mes que una Mociò (in italiano 'Più di un movimentò)', possono creare i presupposti per la crisi del Governa barcelonista, fino ad arrivare alla sostituzione del n.1 del club, sempre meno popolare fra soci e tifosi. L'estate scorsa la testa di Bartomeu era stata chiesta da vari comitati di soci, sorti spontaneamente, soprattutto dopo che Leo Messi aveva chiesto di trasferirsi altrove. La conferma dell'argentino e l'arrivo di Ronald Koeman in panchina non hanno fermato il malcontento.

