Lazio, ecco il responso sull'infortunio di Zaccagni: trauma distorsivo all'anca, escluse lesioni

L'ultimo strascico di un sabato da dimenticare per la Lazio è arrivato con esami strumentali svolti da Zaccagni. Questi ultimi sono stati posticipati a stamattina per attendere il tempo minimo dopo l'infortunio riportato all'Arechi che in serata gli ha permesso di camminare solamente con le stampelle. Il responso della risonanza è stato pubblicato direttamente dal club biancoceleste con una nota sul proprio sito ufficiale: «Gli approfondimenti non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico dell’anca sinistra a seguito del trauma distorsivo riportato nel corso della partita contro la Salernitana».

Lazio, escluse lesioni per Zaccagni

Questo l'intero comunicato della Lazio: «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso il Paideia International Hospital. Gli approfondimenti non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico dell’anca sinistra, a seguito del trauma distorsivo riportato nel corso della partita contro la Salernitana. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab».