Lazio-Salernitana, le probabili formazioni: riecco Luis Alberto e Lazzari, ma si ferma Guendouzi

Niente conferenza stampa, ma solo classica rifinitura dalle 17 a Formello e poi cena, con ritiro facoltativo. Questo il programma della Lazio alla vigilia della sfida contro la Salernitana che per forza di cose dovrà sancire una ripartenza dopo i due ko consecutivi pesanti tra Juventus in Coppa Italia e soprattutto il derby. Tudor negli ultimi giorni non ha indietreggiato rispetto alle sue idee, la ricerca dei giocatori più adatti al suo credo prosegue, ma da qui a fine stagione sarà opportuno scendere anche a compromessi per fare risultati ed evitare di restare senza Europa dopo otto stagioni.

Lazio, le scelte di Tudor in ottica Salernitana

In base a quanto emerso dalla rifinitura di Formello. Tra i pali ci sarà sempre Mandas. In difesa il terzetto sarà quello del secondo tempo del derby con Patric, Casale e Gila. Sulle fasce del centrocampo è previsto il rientro di Lazzari, ma a sorpresa a sinistra, con Marusic che resterà a destra, mentre in mezzo Vecino e Kamada sono in vantaggio su Cataldi e Guendouzi, che tra l’altro ha lasciato anzitempo il campo per un edema al polpaccio mentre comunque era tra la squadra delle riserve. Sulla trequarti, dove c’era ancora Rovella come in settimana, tornerà Felipe Anderson, che verrà affiancato a Luis Alberto dal 1’. Entrambi ovviamente alle spalle di Castellanos. Niente convocazione infine, oltre che per Guendouzi, anche per Pellegrini e Romagnoli, che non saranno nemmeno convocati come gli altri indisponibili Immobile, Zaccagni e Provedel.

Probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor.

Indisponibili: Provedel, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Immobile, Zaccagni.

Diffidati: Pedro.

Squalificati: -

Salernitana (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Coulibaly, Maggiore, Vignato; Candreva; Simy. All.: Colantuono.

Indisponibili: Kastanos, Basic, Dia.

Diffidati: Gyomber, Coulibaly, Pirola, Pierozzi, Candreva.

Squalificati: -