Lazio-Salernitana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Lazio scende in campo all'Olimpico contro la Salernitana ultima in classifica per l'anticipo della 32a giornata di Serie A. La squadra di Tudor deve dimostrare di aver accantonato la cocente sconfitta nel derby contro la Roma, ripartendo dalla precedente vittoria contro la Juventus che aveva portato i primi 3 punti, e al momento gli unici, della gestione Tudor.

