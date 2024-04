Lazio, contestazione dei tifosi: i biancocelesti segnano ma il pubblico fischia

Il malumore dei tifosi biancocelesti è palpabile. Le scorie del derby perso contro la Roma pochi giorni fa sono ancora presenti e la prova sono i fischi arrivati dagli spalti durante Lazio-Salernitana.

Lazio-Salernitana, la partita

La squadra di Igor Tudor, in campo all'Olimpico per l'anticipo della 32a giornata contro la squadra di Colantuono, ha segnato due gol nei primi 14 minuti ma non sono mancati i fischi da parte del pubblico presente allo stadio. Una scena piuttosto insolita, la fotografia del momento della squadra e della delusione da parte dei tifosi per gli ultimi risultati. La Lazio ha perso le ultime due partite, quella di Coppa Italia contro la Juventus e soprattutto il derby della Capitale contro i giallorossi. Un ko che i tifosi non sembrano aver perdonato.