Atletico Madrid-Lazio, Sarri pensa a Castellanos in attacco e Vecino in cabina di regia

Si avvicina il match con l'Atletico Madrid e Sarri in conferenza ha già dimostrato di essere carico. Prima la critica all'ambiente: «Noi abbiamo fatto un miracolo ad andare agli ottavi. L’ambiente laziale è devastante, ma non il club, intendo il contorno. Vengono create delle aspettative inarrivabili che provocano frustrazione». Poi l'avvertimento sulla sfida del Wanda Metropolitano: «Questa partita sembra inutile, ma c’è un qualcosa in ballo che potrebbe essere pesante. Per le scelte non penserò alla prossima partita con l'Inter».

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Ecco perché con ogni probabilità il tecnico punterà quasi sulla miglior formazione possibile. Tra i pali del 4-3-3 della Lazio ovviamente ci sarà Provedel. In difesa spazio a Lazzari e Marusic sulle fasce anche se Pellegrini freme per una chance, mentre in mezzo scelte forzate: ancora Casale e Gila. A centrocampo Vecino è favorito su Cataldi per la cabina di regia, ovviamente con Guendouzi e Luis Alberto ai suoi lati. Davanti infine il ballottaggio tra Castellanos e Immobile pende verso l'argentino, mentre sugli esterni sono in vantaggio Felipe Anderson e Pedro.

Situazione infermeria: Patric e Romagnoli verso il rientro per l'Inter

Contro l'Atletico Madrid Sarri non avrà a disposizione quattro calciatori. Si tratta di Patric, Romagnoli, Rovella e Isaksen.

I due centrali sono rispettivamente verso il via del recupero rispettivamente dalla febbre e dalla distrazione al polpaccio. Il centrocampista è rimasto a Formello poiché squalificato, mentre per l'esterno danese bisognerà attendere. Con il Genoa ha rimediato una lesione distrattiva al retto femorale della coscia sinistra che lo rivedrà a disposizione tra l'Empoli e il Frosinone.