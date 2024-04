L'Atletico Madrid si prepara a scendere in campo contro il Borussia Dortmund per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo la vittoria per 2-1 in casa, la squadra del Cholo Simeone dovrà conquistare il pass per la semifinale in Germania, al Westfalenstadion di Dortmund.

Barcellona-Psg: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni