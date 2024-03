Ranking Uefa: rischio sorpasso per l'Italia. Inter eliminata, serve exploit di Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina

La sconfitta dell'Inter contro l' Atletico Madrid in Champions League non solo ha eliminato i nerazzurri dalla competizione, ma ha anche messo a rischio il quinto posto dell'Italia nel ranking Uefa , fondamentale per mantenere un posto aggiuntivo nella massima competizione europea. Nonostante ciò, c'è ancora speranza grazie a quattro squadre italiane (Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina) ancora in lizza nelle competizioni Uefa. Per un cammino più tranquillo, almeno tre di queste squadre dovrebbero qualificarsi nei loro rispettivi tornei. La situazione si complica con la Germania e l'Inghilterra, che vantano rispettivamente quattro e sei squadre ancora in competizione, mettendo pressione sull'Italia. Se solo due squadre italiane rimanessero, o peggio ancora una, sarebbe molto difficile mantenere il quinto posto, essenziale per l'accesso alla Champions League. Attualmente, l'Italia guida il ranking Uefa di quest'anno, seguita da Germania, Inghilterra, Francia e Spagna.