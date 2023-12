Atletico Madrid-Lazio: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone

Torna la Champions League. In occasione dell'ultima partita dei gironi, la Lazio di Maurizio Sarri è pronta ad affontare allo Stadio Cívitas Metropolitano l'Atletico Madrid, in una partità che deciderà il primo posto del Gruppo E. Entrambe già qualificate, le due squadre si giocheranno quindi il tutto per tutto per conquistare la vetta del girone. Appuntamento quindi domani, mercoledì 13 dicembre, alle 21.00. Scopriamo ora le formazioni e dove vedere la partita.

Lazio, rifinitura anti Atletico Madrid: Patric ha ancora la febbre e va verso il forfait