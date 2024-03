Thuram strizza le parti intime a Savic in Atletico Madrid-Inter: il difensore reagisce così

Non sono bastati i 90 minuti per decidere Atletico Madrid-Inter, con i giocatori in campo che hanno cercato di ottenere la qualificazione in ogni modo. Il nervosismo negli ultimi minuti si è fato sentire abbastanza, con Thuram che ha perso diverse occasioni che avrebbero permesso ai nerazzurri di passare in vantaggio. Lo stato d'animo non proprio tranquillo del francese si è visto soprattutto nel primo tempo supplementare, quando al 99' ha cercato di divincolarsi dalla marcatura di Savic strizzandogli le parti intime.

Thuram e la strizzata a Savicc: Cosa è successo

Nel corso del primo tempo supplementare, al 99', il pallone era finito in fallo laterale e Darmian era pronto a battere la rimessa. Mentre cercava compagni liberi, però, ha visto Savic finire a terra e ha richiamato l'attenzione dell'arbitro. Le telecamere hanno così mostrato il gesto di Thuram, che ha stretto l'ex Fiorentina proprio nelle parti intime. Il gesto ha ricordato subito quello fatto da Vinnie Jones a Paul Gascoigne, con quest'ultimo che per scherno dopo la partita inviò una rosa rossa all'avversario, che però rispose con uno scopino per il bagno. Dato che la gara era ancora in corso si è potuto assistere alla reazione del difensore centrale che, invece, di arrabbiarsi ha scherato sull'accaduto con Thuram con i due che sono stati ripresi mentre ridevano.