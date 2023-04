Mercoledì 5 Aprile 2023, 07:28 - Ultimo aggiornamento: 07:35

Da sorpresa a uomo in più. Pedro ci mette 13 minuti a rispedire al mittente i dubbi sulla panchina di Immobile contro il Monza. Tanto per cambiare, appena Sarri lo chiama in causa lo spagnolo risponde presente, indirizzando una partita difficile e soprattutto la corsa Champions. Chissà se la Roma si sta mangiando le mani: «Mi hanno lasciato fuori dalla squadra e nessuno degli allenatori mi ha parlato. Nessun rancore ricorda sempre l'esterno e sono felice di essere approdato alla Lazio». Felice lui, felici tutti, Sarri in primis, visto il secondo posto in classifica a +4 sul Milan anche grazie ai 4 gol e i 2 assist del suo fedelissimo. Un nome, una garanzia Pedrito, anche se le nubi sul suo futuro restano. A differenza di quanto affermato da Tare, il numero 9 ha legato la sua permanenza alla qualificazione nell'Europa che conta: «Potrebbe pesare sul mio futuro, ne dobbiamo parlare con la società. Sto bene qui, ho sempre parlato bene della Lazio e dei suoi tifosi, ma vediamo alla fine che succede». Riflette l'ex campione di tutto tra club e nazionale, anche perché l'opzione annuale di prolungamento dovrebbe pagarsela di tasca sua. Il divorzio dalla Roma prevedeva un bonus per i giallorossi in caso di rinnovo con la Lazio a spese del calciatore stesso per una cifra leggermente inferiore al milione di euro.

SIRENE SPAGNOLE

Tutto ciò, legato ai richiami della Spagna tra l'amico Xavi e il Tenerife (casa sua), lasciano pensare che per la decisione finale bisognerà ancora attendere. Di certo spera di averlo ancora a lungo con sé Sarri, che nel frattempo pensa pure a confermarlo dal 1' contro la Juve. Riuscirà Pedro a battere ancora la concorrenza di Immobile? Difficile, ma meglio potersi permettere certi dubbi. Il piano del tecnico è allestire una rosa sempre più competitiva e da Lotito continuano ad arrivare conferme. Sabato, tra la conferenza stampa e la partenza per Monza, allenatore e patron finalmente si sono parlati a Formello, da soli. Per Lotito, Sarri è già parte integrante della "famiglia Lazio" ed è pronto ad affidargli un ruolo sempre più centrale, come ribaditogli alla vigilia della sfida di domenica. Ecco spiegata la seguente dichiarazione d'amore del tecnico, che intanto oggi pomeriggio ritroverà la squadra a Formello (è atteso anche Gila dopo i fastidi al piede destro). Ieri invece in 11, capitanati da Milinkovic, hanno sfruttato il riposo per divertirsi con il paintball a Roma Nord. Settore giovanile: in archivio la prima riunione con i nuovi vertici Fabiani, Lotito jr e Bianchi. Intanto il club ha ingaggiato a titolo definitivo l'attaccante paraguaiano Diego Gonzalez, 20 anni.