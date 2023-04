Pedro e la perla di Milinkovic su punizione, la Lazio vince a Monza e allunga a +5 sull'Inter terza

In uno U-Power Stadium da record con 14.539 spettatori la Lazio riprende la corsa Champions da dove l’aveva lasciata certificando il secondo posto in classifica. I biancocelesti superano il Monza con il guizzo di Pedro e la punizione gioiello di Milinkovic e incrementano il vantaggio sulle inseguitrici al secondo posto. Sorride Sarri, che con altri tre punti in trasferta supera il rendimento in casa e soprattutto si prende un altro primato in Europa. Nei top 5 campionati nessuna squadra ha ottenuto 10 clean sheet fuori casa quest'anno, con Provedel che aggancia Cei con la 17esima porta inviolata.

Pedro decide la prima frazione tra Monza e Lazio

È una gara che parte bloccata, ma poco dopo si stappa. Il Monza si chiude bene, ma la squadra di Sarri riesce comunque a farsi vedere col sinistro a giro di Pedro al 12’. Lo spagnolo è la scelta a sorpresa del tecnico e due minuti dopo, proprio col mancino, firma il vantaggio. Il numero 9 si avventa su una palla vagante in area e non lascia scampo a Di Gregorio. Al 16’ è Zaccagni a scagliare la terza conclusione dei biancocelesti. Il Monza però reagisce e al 18’ prende il palo col colpo di testa di Sensi su cross di Ciurria. La Lazio però è viva e torna a far tremare i padroni di casa con due conclusioni da fuori di Luis Alberto. Dall’altra parte invece serve un Provedel perfetto sul colpo di testa di Petagna. La squadra di Palladino aumenta i giri e si rende pericolosa soprattutto a destra con Ciurria, ma la Lazio torna a farsi vedere ancora col suo numero 10 nel finale della prima frazione.

Milinkovic torna al gol su punizione. Si rivede Immobile

Il secondo tempo inizia subito con quattro gialli per Ciurria, Caprari, Marlon e Donati. Il Monza è aggressivo, ma lascia spazi che la Lazio sfrutta al meglio, soprattutto con. Al 56’ l’esterno si invola su suggerimento die subisce un fallo dal quale proprio il serbo torna al gol su punizione dopo quasi due anni firmando il raddoppio. Palladino cerca una scossa e fa un triplo cambio con Antov, Dani Mota e Colpani, mentre Sarri finalmente ritrovaal posto di Pedro, con Felipe Anderson che torna a destra. A centrocampo invece il tecnico biancoceleste aumenta la fisicità con Vecino e Basic, mentre il Monza le prova tutte conche si divora l'1-2 al 90' mentre Sarri si innervosisce per il calo di concentrazione dei suoi. Nel finale c'è spazio anche per l'esordio in campionato di