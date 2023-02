Lazio Primavera a valanga sulla Reggina: 4-0 e primato confermato. Sanderra: «Stiamo prendendo corpo»

Prosegue la marcia della Lazio Primavera. I biancocelesti battono anche la Reggina al Fersini e mantengono la prima posizione nel girone B di Primavera 2 col miglior attacco e anche la miglior difesa. Apre le marcature del 4-0 casalingo Di Tommaso, allunga Saná Fernandes con una doppietta e chiude i conti Crespi con il suo 16esimo gol in campionato. Ora per i biancocelesti c’è in programma la trasferta contro il Benevento, decisiva per la corsa verso la promozione.

Le parole di Sanderra

Intento il tecnico dell’under 19 biancoceleste, Stefano Sanderra, si è espresso così ai canali ufficiali del match dopo il triplice fischio: «Non abbiamo avuto un approccio feroce anche perché la Reggina era tutta sotto la linea del pallone e in più noi non eravamo in condizioni così brillanti. Abbiamo fatto un’amichevole con pochi giocatori in settimana per via della gastroenterite che ha colpito tanti ragazzi e si è visto che oggi parecchi erano con i crampi. L’importante però è aver proseguito il cammino, ma ora dovremo alzare il livello perché la prossima partita sarà decisiva». Sul gruppo: «La squadra ha preso corpo, si è visto soprattutto nella gara con l’Entella, anche se ogni tanto abbiamo qualche egoismo di troppo. Siamo ancora lontani però secondo me da quello che desidero, quindi c’è da lavorare».

Buona la prima per Gonzalez

Sul tridente con Saná Fernandes, Crespi e il nuovo arrivato: «Diego ha qualità e tecnica, ma aiuta anche la squadra, non è un individualista. Può giocare sia come mezzala che negli ultimi trenta metri, è molto duttile. Va detto che però abbiamo anche altri fuoriquota importanti come, quindi qualche giocatore importante ci andrà a rimettere». Difesa e attacco restano al top, ma meglio la prima: «Secondo me abbiamo preso anche troppi gol (17, ndr), è dalla difesa che deve partire una squadra solida. Davanti abbiamo tante soluzioni per far male, ma l’importante è non prendere gol». Sulla gestione: «Quando il risultato è diventato più largo abbiamo pensato ai cartellini e a far esordire dei ragazzi che ancora non abbiamo visto bene». Infine sul: «La prossima gara sarà molto importante. Loro sono forti e in casa hanno una grande scia di vittorie. Per arrivare fino in fondo dovremo recuperare le energie e vincere».