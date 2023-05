Lazio Primavera, dopo il girone B i biancocelesti vincono anche la Supercoppa. Genoa battuto 4-0

La Lazio Primavera vince anche l’ultimo atto della stagione lasciando a secco il Genoa a Marassi e portandosi a casa la Supercoppa Primavera 2. Decisivi il solito Gonzalez, sceso dalla prima squadra, Saná Fernandes con una doppietta e l'autogol finale di Gagliardi. Un 4-0 che chiude un’annata iniziata non al meglio, ma chiusa alla grande con 24 risultati positivi nelle ultime 25 gare giocate. Un ritmo da schiacciasassi che ha permesso alla squadra di Sanderra di tornare in Primavera 1 dopo due stagioni e portarsi a casa anche la finalissima contro i rossoblù.

Lazio due volte avanti con Gonzalez e Saná Fernandes

Pronti via, dopo un paio di tiri del Genoa la Lazio colpisce in contropiede al 9’. Napolitano lancia Balde che vince un rimpallo col portiere avversario e scarica per Gonzalez che a porta libera non può sbagliare. Il vantaggio è servito, così come la doppia cifra del talento paraguaiano. I padroni di casa ci provano a impensierire Magro, soprattutto con De Benedetti. I biancocelesti si salvano sempre, soprattutto al 32’ sul tiro ravvicinato di Arboscello dopo due grandi salvataggi di Ruggeri e Dutu. Sventato il pericolo, la Lazio torna a farsi vedere e al 40’ raddoppia. Uno-due perfetto tra Saná Fernandes e Rossi (scelto poco prima del fischio d’inizio al posto di Di Tommaso per un affaticamento) e sinistro sotto le gambe del portiere per il numero 7 biancoceleste, che esultando scatena anche le polemiche avversarie.

Secondo tempo di controllo per la squadra di Sanderra

Nel secondo tempo la squadra dici prova. La principale fonte di gioco resta sempre il numero 10, Accornero, ma di pericoli dalle parti di Magro non ne arrivano gran che se non con Debenedetti, mentre per la Lazio in fase offensiva è Saná Fernandes a portarsi a spasso la difesa avversaria. Pian piano i biancocelesti perdono lucidità e sprecano diversi contropiedi pericolosi, ma proprio in uno di questi ultimi all’86’ guarda casochiude i giochi. Ripartenza perfetta di, secondo assist di giornata die doppietta personale per il numero 7. E al 91’ arriva anche il poker con l’autogol di. Nell’ultimo atto stagionale la Primavera biancoceleste lascia a secco una squadra capace di segnare 75 gol nel girone A e si porta a casa sia il 4-0 che la