Lazio-Lecce, probabili formazioni: Vecino rivede il campo, Baroni conferma Oudin

Archiviato anche il penultimo allenamento della Lazio in ottica Lecce. Per i biancocelesti si avvicina la prima di quelle che Sarri - e in generale tutto l'ambiente - considerano «quattro finali». Il tecnico ha già tenuto i suoi sull'attenti, anche perché di fronte ci sarà una squadra ostica come dimostrato all'andata e soprattutto in piena lotta salvezza. Il club capitolino dal canto suo dovrà dare un'altra risposta importante in casa dopo la seconda sconfitta a San Siro rimediata nel giro di una settimana, stavolta contro il Milan.

Lazio, Cataldi ancora out. Vecino rivede il campo

Appuntamento quest'oggi poco dopo le 16:30 sul campo sotto una leggera pioggia a Formello per proseguire la preparazione al match di venerdì sera. Il programma di oggi ha visto la squadra svolgere un riscaldamento basato sul torello, l'attivazione atletica e la rapidità, per poi passare alle prove tattiche. Sarri in un solo colpo ha ritrovato tutti i calciatori gestiti ieri. Hysaj infatti agiva regolarmente sulla fascia sinistra, così come Marusic a destra. Via libera per Marcos Antonio in cabina di regia, contrasti annessi nonostante gli acciacchi alla caviglia sinistra, mentre Zaccagni ha portato a termine tutta la seduta dopo l'infiammazione al pube. Gli unici a non partecipare alle prove sono stati Radu per una questione numerica e i due infortunati, Cataldi e Vecino. Il primo ha svolta ancora un lavoro in palestra e in piscina. Il dolore al polpaccio è tanto, per questo si abbassano sempre di più le quotazioni per una convocazione nonostante la speranza dei giorni scorsi. L'uruguaiano invece fa progressi, si è anche allenato in maniera differenziata in campo e ciò rende più che possibile una sua presenza in vista della prossima sfida con l'Udinese.

La rifinitura in ottica Lecce invece ci sarà domani pomeriggio, senza essere anticipata dalla conferenza di Sarri.

Lazio-Lecce, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi, Vecino.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto.

Squalificati: -

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.

Indisponibili: -

Diffidati: Banda, Colombo, Gendrey.

Squalificati: -