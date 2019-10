Lazio, Immobile: «Primo tempo inaccettabile, abbiamo fatto pena»

«Il primo tempo è stato inaccettabile, abbiamo fatto pena». Così, ai microfoni di Sky Sport, Ciro Immobile commenta il pareggio, in rimonta, con l'Atalanta all'Olimpico. «L'Atalanta è una grande squadra - aggiunge l'attaccante dei biancocelesti - non si possono approcciare così le partite. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo, il risultato vale per il morale, perché recuperare tre gol ti dà una spinta in più. Dobbiamo metterci questa tigna, così le partite non le perdi». Il capocannoniere del campionato ha anche scherzato sul rigore battuto nel recupero che ha portato al pareggio laziale: «Non ce la faccio più. Sto perdendo anni di vita a calciare rigori al 90' (ride, ndr). Era pesante, dopo un secondo tempo così era un peccato non pareggiarla».





