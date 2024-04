Lazio contestata, lo striscione della Curva Nord contro i giocatori

Nel calderone emotivo dell'Olimpico, la Lazio ha risposto sul campo alle critiche seguite alla sconfitta nel derby, rifilando un sonoro 4-1 alla Salernitana, che ora vede la Serie B sempre più vicina. Una prestazione convincente nonostante l'assenza di pilastri fondamentali come Provedel, Romagnoli, Guendouzi, Zaccagni e Immobile. La contestazione dei tifosi non ha impedito a Felipe Anderson di brillare: il brasiliano, bersaglio delle critiche nonostante il suo contributo, ha aperto e chiuso la sua personale doppietta dimostrando il suo valore incondizionato. Vecino e Isaksen hanno completato il quadro dei marcatori, mentre Tchaouna ha segnato l'unico gol per gli ospiti. Lazio, Luis Alberto dice addio nel post-partita: «È il momento di farmi da parte»