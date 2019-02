Alle 18:55 l'Olimpico sarà la cornice dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Lazio e Siviglia. Gli spagnoli hanno vinto il gruppo J, mettendosi alle spalle il Krasnodar. I biancocelesti hanno invece chiuso al secondo posto dietro l'Eintracht di Francoforte. Entrambe le squadre hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo alla competizione e perciò ci si aspetta una sfida equilibrata.

