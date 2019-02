​Lazio, Scaloni, ct dell'Argentina, all’Olimpico per il match con il Siviglia

Un ospite d’eccezione sugli spalti dello Stadio Olimpico. Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, è in tribuna d’onore per assistere al match tra Lazio e Siviglia, andata dei sedicesimi di finale d’Europa League. L’ex giocatore di entrambe le squadre è entrato accompagnato da Tommaso Rocchi e Albano Bizzari, suoi compagni ai tempi della Lazio. Scaloni è arrivato a Roma per visionare gli argentini Mercado Banega, Vazquez, in forza ai biancorossi, e Correa, trequartista biancoceleste. Ultimo aggiornamento: 19:08





