​Lazio, Leiva è l’ultimo a mollare contro il Siviglia

Corre e lotta fino all’ultimo minuto, Lucas Leiva. Il “comandante” della Lazio mette in campo qualità e quantità nell’andata dei sedicesimi d’Europa League contro il Siviglia. Gli attacchi degli spagnoli mettono spesso in difficoltà i biancocelsti, salvati più di una volta dall’esperienza del brasiliano. Con l’impiego di Cataldi e Lulic sulle mezzali a gara in corso, Leiva riesce a farsi vedere anche in fase di impostazione. Insomma, l’ex Liverpool si conferma leader del centrocampo, nonostante la sconfitta per 1-0. Senza Immobile e Milinkovic, punti di riferimento della formazione di Inzaghi, Leiva si carica la squadra sulle spalle, ma non riesce a pareggiare i conti. Mercoledì prossimo in Spagna, nella gara di ritorno, dovrà fare gli straordinari per guidare la Lazio verso l’impresa.





