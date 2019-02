Lazio, Inzaghi: «Meritavamo il pareggio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per come si era messa per la Lazio poteva anche andare peggio. Contro il Siviglia guidato da Pablo Machin, complici gli infortuni e l'alto livello degli andalusi, i biancocelesti escono dall'Olimpico con una sconfitta di misura, solo 1-0 per il gol di Ben Yedder, anche se è la terza consecutiva in Europa League, dopo Apollon ed Eintracht. «È stata una partita alla pari, anche i numeri lo dicono - ha spiegato Simone Inzaghi -. Nel primo tempo dovevamo evitare qualche ripartenza loro, l'avevamo studiata e invece abbiamo preso una rete evitabile e sciupato due gol con Marusic e Correa. Non bisognava perdere, normale che adesso loro saranno avvantaggiati nel ritorno ma secondo me per quanto prodotto poteva finire anche in pareggio».Già privo di Milinkovic-Savic e Immobile, oggi altri tre infortuni (Luis Alberto, Parolo e Bastos): l'allenatore mastica amaro: «Siamo in un momento con qualche elemento in meno e cambi forzati per cui non ho potuto fare niente. Abbiamo giocato contro una squadra forte, ora testa al Genoa e poi penseremo al ritorno a Siviglia», di giovedì prossimo. Per la sfida con i rossoblù, Inzaghi rivela: «C'è fiducia per Immobile. Milinkovic sta molto meglio ma sarà da valutare».Tra gli ultimi ad arrendersi, il solito argine di difesa, Francesco Acerbi, che fa una onesta analisi: «Ci è mancato soprattutto nel primo tempo un pò di coraggio - spiega l'ex Sassuolo -. Loro sono bravi a palleggiare, difendevano in tanti e ripartivano veloci. Nel secondo è stata molto più equilibrata e abbiamo sfiorato il pareggio. L'1-0 va anche bene, al ritorno ma servirà più coraggio. Infortuni? Gli alibi non mi piacciono». Serviva «più concretezza lì davanti» ammette invece l'ex Joaquin Correa: «Loro sono una squadra di qualità con un buon palleggio, tra una settimana a Siviglia dobbiamo pressarli dal primo minuto e cercare di segnare subito. Lì sarà tosta per noi ma potrebbe esserlo anche per loro. Noi abbiamo le armi per fare male». Dopo due sconfitte e un pareggio, successo fondamentale per il Siviglia: «Una vittoria che ci fa recuperare fiducia - ha osservato Machin - è stata una gara positiva contro una buona Lazio e il vantaggio ci ha facilitati nonostante l'equilibrio. Le ripartenze potevamo concretizzarle di più ma dopo rugby e Champions il campo non era ottimale. Cercheremo di confermarci nel ritorno. Possibilità di passare il turno? 60% Siviglia».