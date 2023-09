Lazio, tra crisi e rischi infortuni Sarri valuta chi schierare contro il Torino: Vecino e Pedro scalpitano

Tempo di ripresa non pianificata in casa Lazio. I confronti continuano, ma ora è il momento di invertire il trend negativo di questo inizio di stagione. Sarri ha cancellato il riposo previsto oggi inserendo una seduta mattutina per cominciare già a preparare tatticamente il match contro il Torino. Sarà una sfida determinante quella con i granata, reduci dal pareggio contro la Roma, ma soprattutto mai battuti dai biancocelesti da quando c’è il Comandante in panchina. La «lenta risalita» auspicata dal tecnico passerà per un tabù, ma rispetto alle ultime uscite ci sono diversi titolari a rischio per mercoledì sera.

Lazio, tanti acciacchi durante il tour de force

Le tante sfide giocate da titolari in pochi giorni hanno portato diversi calciatori al limite a livello muscolare. La lista degli affaticati è molto lunga, ma quelli messi peggio sono i due centrali Patric e Romagnoli e Zaccagni in attacco. L'esterno finora ha sempre giocato titolare, sia con la Lazio che con l’Italia, portando allo stremo i soliti fastidi nella zona pubica e all’anca.

In questo momento tutto serve meno che infortuni, per questo Sarri sta già ragionando sulle eventuali modifiche da apportare mercoledì contro il Torino cercando comunque di ottenere il massimo dalla sua squadra.

Le idee di Sarri in vista del Torino

Tra i pali del 4-3-3 ovviamente ci sarà, l’unico che continua a distinguersi di gara in gara. Sulla linea arretrataprocede verso una chance dopo le due esclusioni consecutive, probabilmente accanto a chi starà meglio tra Patric e Romagnoli. Sulle fasce Marusic avrebbe bisogno di riposo, perciòpotrebbero sfruttare la situazione, sempre che Sarri non dia una possibilità aqualora dovessero rientrare gli ultimi disguidi. In mezzo al camposi giocano il posto in cabina di regia. Sulla mezzala destra dovrebbe tornare, mentre a sinistra al momento è difficile rinunciare a(molto acciaccato anche lui però). Davanti con Zaccagni a rischio è molto probabile che stavolta tocchi agiocare dal 1’. Lo spagnolo andrebbe a completare il tridente con, ancora in vantaggio su