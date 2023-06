Martedì 20 Giugno 2023, 07:47

ROMA Era annunciata ed è arrivata puntuale. Via libera da oggi (ore 10) alla campagna abbonamenti 2023-24 della Lazio. «Essere Laziali» lo slogan. Due parole come lo scorso anno, con la coreografia shakespeariana del derby sullo sfondo. La prima fase di vendita si protrarrà fino al 15 luglio. Un lasso di tempo in cui si potrà o rinnovare la vecchia tessera, oppure acquistarne una nuova sui posti liberi dello stadio. La seconda fase, quella di vendita libera, inizierà il 21 luglio e si concluderà il 13 agosto (ore 19). Si farà tutto online o nei punti vendita Vivaticket, fatta eccezione per gli abbonamenti "Invalidi 100%", acquistabili solo nei Lazio Style. Confermate le gare (le 19 di Serie A in casa più la prima di Coppa Italia) e i prezzi, leggermente più alti. Il settore Nord è passato da 269 euro a 295. Si rivedrà la Maestrelli, che con i Distinti Sud-Est costerà 280 euro (e prelazione in vista del derby). La Tevere aumenterà dai 50 ai 95 euro nei quattro settori anche se la vendita delle due Parterre, Laterale e Centrale, verrà aperta in seguito a causa dei lavori di ristrutturazione. Per la prima volta la Monte Mario sarà divisa in Laterale (750 euro) e Top (920), mentre il costo della Tribuna d'Onore è salito a 3900 euro. Confermate tutte le tariffe ridotte: Donna, Under 16, Invalidi al 100%, Over 65 e Aquilotto. Mancherà solo la "Provincia in Tribuna". Ora quindi non resterà che puntare a quota 30mila, superando i 28.731 del 2004-05 che corrisponde al primato dell'era Lotito.

AURONZO

Il patron spera nell'entusiasmo dovuto alla Champions, che intanto spingerà quasi 20mila tifosi ad Auronzo di Cadore. La squadra dall'11 al 28 luglio tornerà nell'alto Veneto e già oggi è un miraggio trovare alberghi disponibili. Domani ci sarà un incontro organizzativo tra il Comune, la Media Sport Event e gli organi di sicurezza, mentre alla fine della prossima settimana il team manager Derkum assieme a un agronomo torneranno per valutare il terreno dello Zandegiacomo (in miglioramento). In caso di problemi verranno aggiunte delle zolle già pronte. Già decise tre amichevoli, che per scaramanzia saranno le solite contro Auronzo, Primorje e Triestina. Sembra sfumare invece l'opportunità di giocare con la Reggiana di Nesta e la Media Sport Event sta sondando anche squadre estere. È quasi tutto pronto per la 16ª estate sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Lazio, che per ora rischia di essere l'ultima visto che del prolungamento dell'accordo non se ne è più parlato.