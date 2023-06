Lazio, Maximiano cerca squadra tra Spagna e Italia. Intanto Audero attende novità

La fine di giugno si avvicina, così come l’inizio del mercato. Dal 1 luglio sono attese novità in casa Lazio e a sottolinearlo a più riprese è Lotito. Il patron dopo l’addio di Tare è diventato anche direttore sportivo per i colpi in entrata, ma al momento, stando alle parole riferite a Sarri, la priorità sono le uscite. Sono Calveri e Fabiani che stanno cercando di piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto dell’allenatore biancoceleste e tra questi c’è anche Maximiano.

Lazio, Maximiano sul mercato dopo la stagione deludente

La stagione del portiere portoghese è stata disastrosa. Acquistato per poco più di 10 milioni di euro dal Granada, il suo impiego in campionato si è fermato a quei 6 minuti di Lazio-Bologna, prima giornata dello scorso 14 agosto. Sarri gli ha subito preferito Provedel, autore di 21 clean sheet storici in Serie A, lasciando a Maximiano le briciole nelle altre competizioni. Fermo in panchina dall’estate, il numero 1 biancoceleste è stato costretto anche a superare una borsite all’anca, ritrovando qualche minuto in campo solo nel 2023. Cinque partite tra Coppa Italia e Conference League, valse tre porte inviolate, ma anche diversi errori che gli sono costati di nuovo la panchina fino al termine della stagione.

I profili individuati per sostituire il portoghese: spicca Audero

Un’annata nera, che sicuramente ha fatto abbassare la valutazione del portoghese. La Lazio per evitare la minusvalenza dovrebbe cederlo almeno a 8 milioni, ma potrebbe anche piazzarlo in prestito con un riscatto più alto sperando in una rinascita. A gennaio si era fatto vivo il, ma la Lazio aveva rifiutato 12 milioni quasi al gong del mercato per non restare col soloalle spalle di Provedel. Gli inglesi hanno poi virato sue ad oggi difficilmente torneranno a bussare dalle parti di Lotito. I principali estimatori di Maximiano sono in Spagna, dove l’potrebbe fare un altro tentativo nonostante la retrocessione, mentre in Italia sembra interessata anche la. Lotito attende novità e anche nel breve periodo, in maniera tale da poter avere il via libera per, bloccato dalla. I piani b restano(difficile) e. È stato proposto anche, ma Sarri preferirebbe un profilo con altre caratteristiche.