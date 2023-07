Milinkovic sceglie l'Arabia, ma Lotito vuole 40 milioni. Zielinski e Torreira per il post Sergente

Altro che gli acquisti. Il primo grande colpo della Lazio in questa sessione estiva di mercato rischia di essere in uscita. Nelle ultime ore infatti Milinkovic avrebbe cominciato a vacillare sull’offerta importantissima arrivata dall’Arabia. Milioni su milioni (circa 20) che, dal rifiuto iniziale per la volontà di restare in Europa per giocare ad alti livelli, ora sembrano aver convinto il Sergente. Tramite il suo agente, Kezman, il centrocampista serbo ha dato il suo assenso, ma ora manca il via libera della Lazio.

Lazio, Milinkovic verso l’Arabia: Lotito attende la risposta dell’Al-Hilal

Sergej all’improvviso ha cambiato idea e si è concesso alle lusinghe dell’Al-Hilal, che ora però è chiamato all’esame Lotito, l’ultimo ostacolo. Il patron infatti ieri ha fatto recapitare una mail al club arabo con una richiesta chiara: 40 milioni. Basterà soddisfarla per permettere a Milinkovic di lasciare la Capitale dopo otto stagioni, 341 presenze, 69 gol, 53 assist e 3 trofei. Sergej è pronto a lasciare da centrocampista più prolifico della storia della Lazio e straniero con più centri in Serie A (55).

Un investimento valso molto di più delle aspettative iniziali.

Con la partenza del Sergente gli obiettivi sono due: Zielinski e Torreira

Solo una volta partito Milinkovic la Lazio potrà riversarsi sul suo sostituto. Persarà necessario trovarlo in tempi brevi, anche perché dovrà catapultarsi subito nei suoi dettami tattici in vista di una stagione importante col ritorno in Champions. Condepennati dalla lista, in questo momento l’unico obiettivo rimasto è. Ilsi accontenterebbe di 30 milioni per il polacco, una cifra che permetterebbe l’assalto definitivo anche adel. Le idee per il post Milinkovic già ci sono: ora si attende solo l’offerta dell’Al-Hilal.