Lazio, accenno di tattica anti Juve: Radu e Zaccagni assenti, Immobile lavora interamente in gruppo

Dopo un giorno di riposo è tempo di scendere in campo per la Lazio. Tra due giorni infatti i biancocelesti torneranno protagonisti in Coppa Italia. Contro la Juventus ci sarà in palio una semifinale che non viene raggiunta dal 2019, quando la squadra di Inzaghi alzò il trofeo battendo all’ultimo atto l’Atalanta all’Olimpico. Per Sarri invece sarebbe il terzo accesso al penultimo atto della competizione, da ottenere in uno stadio che in passato non ha mai sentito suo del tutto.

Fuori Radu e Zaccagni

Spera nella rivincita il Comandante, ma allo stesso tempo non spremerà i suoi calciatori. Un indizio è arrivato anche nel pomeriggio odierno. Appuntamento poco dopo le 15 sul campo a Formello con quasi tutti presenti. Ovviamente non si è allenato Radu a causa dello stiramento al flessore sinistro che lo terrà fermo per almeno quattro settimane. Oltre lui, Sarri non ha avuto a diposizione nemmeno Zaccagni, reduce da tutti i 90 minuti contro la Fiorentina.

Fares al centro delle voci di mercato

Il tecnico domenica dopo il triplice fischio aveva rivelato che avrebbe deciso anche in base alla stanchezza dei calciatori. Ecco perché oggi i titolari in campionato hanno saltato la partita finale a campo ridotto. Per tutti gli altri invece seduta completa compreso il riscaldamento e la tattica. Presente anche Fares, al centro delle voci di mercato che coinvolgono anche Luca Pellegrini. Allenamento completato in gruppo infine per Immobile, mentre dalla Primavera è stato aggregato Bigonzoni. La rifinitura anti Juventus andrà in scena nella mattinata di domani prima della partenza per Torino.