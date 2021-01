Secondo incontro in pochi giorni. Dopo il vertice della scorsa settimana, gli agenti di Lautaro, Beto Yaque e Rolando Zarate, sono stati di nuovo avvistati nella sede dell'Inter. Il meeting, durato circa due ore, è stato definito dai protagonisti positivo: il rinnovo fino al 2024, con relativo adeguamento del contratto, è quindi più vicino. Si tratta di un prolungamento voluto da entambe le parti, e strategico: permetterà alla società nerazzurra di spalmare l'ingaggio dell'attaccante classe '97. Nessun ipotesi di cessione, dunque. A distanza di mesi dalla telenovela Barcellona, l'Inter non ha ricevuto nuove offerte dalla Spagna per il Toro, ora ad un passo dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

