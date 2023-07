La Lazio torna a Formello per le visite mediche e i test: inizia il 2023-24 dei biancocelesti

Inizia uffiicialmente la nuova stagione della Lazio. Come annunciato, da stamattina attorno alle ore 8:30 i calciatori biancocelesti sono rientrati in orari scaglionati a Formello. Da oggi a martedì mattina il programma prevede le visite mediche di rito, ma anche dei test fisici che verranno completati sia nelle strutture interne del centro sportivo, sia all'Isokinetik, plesso al quale ormai la Lazio si affida da tante stagioni per valutare i giocatori. Una volta terminati accertamenti e test, ci sarà la partenza per Auronzo di Cadore, fissata nel pomeriggio di martedì.

La Lazio torna a Formello: inizia la nuova stagione

I primi ad arrivare sono stati i giovani Furlanetto e Bertini. Per i grandi invece hanno aperto le danze Cataldi, Maximiano e Basic, con quest'ultimo che ha annunciato di voler prendere la maglia numero 26 lasciata da Radu (la numero 88 non potrà più utilizzarla dopo il provvedimento governativo). Poi è toccato a Casale, Lazzari, Marcos Antonio e Fares, seguiti da Vecino e Felipe Anderson.

Tutti accolti da un gruppo di tifosi presenti all'ingresso del centro sportivo alla ricerca di foto e autografi dei loro calciatori preferiti. Gli arrivi continueranno durante la giornata, la prima della nuova stagione biancoceleste.