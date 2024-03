Lazio quasi al completo a Formello: Guendouzi già in gruppo e si rivede Patric dopo oltre un mese

Si continua a lavorare sotto la pioggia incessante di Formello. Sta prendendo sempre più forma la Lazio di Tudor, oggi ancora impegnata in mattinata nel proprio centro sportivo nella settimana di avvicinamento alla prima sfida con la Juventus. Viste le condizioni climatiche, i biancocelesti hanno svolto la prima parte di allenamento nelle strutture interne per poi passare alla tattica sul campo centrale, rigorosamente incentrata sul 3-4-2-1, modulo che ormai sarà quello da aspettarsi nell'esordio con la nuova guida tecnica.

Lazio riecco Patric dopo oltre un mese. Differenziato per Pellegrini

Tra le notizie positive dell'allenamento di stamattina c'è stata senza dubbio la presenza di Patric col resto del gruppo. Il centrale era fermo ai box dalla gara contro il Bologna del 18 febbraio per dei fastidi alla zona pubica che lo hanno costretto a un nuovo calvario dopo l'infortunio alla spalla destra di inizio 2024. Dopo diverse complicazioni sembra tornato definitivamente il sereno per lo spagnolo, pronto a mettersi a disposizione di Tudor per battere la concorrenza di Casale e Gila, al lavoro con il nuovo allenatore fin dal primo giorno di allenamenti. Accelera il percorso di rientro anche Pellegrini, impegnato in un lavoro differenziato in campo prima dei compagni. Ci vorrà più tempo invece per Rovella e Provedel, stamani ancora assenti.

Nazionali: Guendouzi subito in gruppo. Manca solo Isaksen

Non vedeva l'ora di mettersi a disposizione di Tudor Matteo Guendouzi, ieri sera in campo con la Francia un anno e quattro mesi dopo l'ultima presenza e stamattina regolarmente in gruppo a Formello. Sono tornati anche Marusic e Hysaj dai rispettivi impegni con Montenegro e Albania, mentre ieri mattina già si erano rivisti sia Zaccagni che Vecino. L'ultimo a mancare all'appello è Isaksen, che ieri sera si è tolto una bella soddisfazione esordendo con la maglia della Danimarca maggiore nella gara vinta 2-0 contro le Isole Far Oer.