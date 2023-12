Lazio, rifinitura anti Verona senza Patric, Vecino e Isaksen: ecco gli indisponibili per Sarri

Ultimata anche la rifinitura in ottica Verona per la Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati stamattina nel centro sportivo di Formello per l’ultima fase tattica prima della partenza verso il Veneto, in programma per oggi pomeriggio. L’obiettivo della squadra di Maurizio Sarri sarà confermare i risultati positivi delle ultime uscite, cercando la quarta vittoria di fila, exploit mai riuscito finora in stagione. L'allenatore lo ha chiesto alla sua squadra, che salvo colpi di scena dovrà fare a meno di uno dei migliori giocatori di questo periodo.

Sport in tv oggi (8 dicembre), dalla Serie A alla Coppa del Mondo di sci: orari e programma completo

Lazio, niente allenamento per Patric

Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Patric. Lo spagnolo non è al meglio per un problema al polpaccio destro. Martedì sera era uscito nella seconda frazione contro il Genoa per crampi. Da lì è rimasto a riposo per due giorni e oggi era previsto un tentativo in gruppo che però alla fine non c’è stato. Durante le prove infatti le coppie di centrali erano Casale-Kamenovic (che però non è in lista) da una parte, e Marusic-Gila dall’altra.

Toccherà perciò a uno tra Casale e Marusic sostituire il numero 4 dal primo minuto.

Vecino ancora out. Niente Verona nemmeno per Isaksen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella mattinata non si è visto in gruppo nemmeno. Il centrocampista ancora non ha chiesto scusa a Sarri e per questo motivo si sta continuando ad allenare da solo. Al momento perciò non è previsto nemmeno nella convocazione in ottica Verona. Stesso discorso per, fermatosi durante il primo tempo del match di Coppa Italia per un dolore al quadricipite della coscia sinistra che lo costringerà a interrompere il suo momento di crescita nelle gerarchie di Sarri.