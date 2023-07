Lazio, Felipe Anderson torna a Formello per le visite. Il brasiliano attende la firma sul rinnovo

Di Valerio Marcangeli



Come da programma Felipe Anderson, così come gli altri compagni di squadra, si è presentato nel centro sportivo di Formello per le visite mediche della nuova stagione. Foto e autografi per il brasiliano, che ora attende la chiamata della Lazio per firmare il prolungamento di contratto.