Roma, labrador aggredito in strada da un cane lupo (senza guinzaglio). «Salvato dall’autista di uno scuolabus»

Sarebbe potuta finire in tragedia l’aggressione, avvenuta giorni fa, in una strada a Formello: una ragazza aveva portato a spasso il Labrador di un amico di famiglia quando, a un tratto, un altro cane ( lupo) sprovvisto di guinzaglio si è avvicinato e ha cominciato ad aggredire il “rivale”. Ad intervenire nella colluttazione un autista di uno scuolabus che è riuscito a dividere entrambi e scongiurare il peggio. «Ci stiamo attrezzando per agire tramite vie legali», dice a “Il Messaggero” Simone ( ha preferito mantenere l’anonimato) proprietario del Labrador.

I fatti

«Non ero a Formello per motivi di lavoro - spiega Simone - il mio cane è stato portato fuori da un’amica di famiglia.

Per mia mamma, visti i limiti di età raggiunti, non era possibile». Il Labrador ha 11 anni e da sempre è considerato «l’angelo custode della famiglia per la sua bontà estrema», racconta ancora Simone. Una passeggiata in una strada a Formello si è trasformata in poco tempo in un “duello”. «La mia amica ha incrociato un’altra ragazza che aveva un cane lupo, sciolto». Il Labrador si è imbattuto in un fulmineo ed aggressivo attacco del cane che dopo averlo braccato lo ha morso sulla zampa anteriore. «La padrona - sottolinea Simone - è rimasta totalmente paralizzata mentre su quel tratto di strada, in quel momento, è passato uno scuolabus (dove non c’erano i bambini) e l’autista si è fermato e ha diviso i cani».

Le conseguenze dell’aggressione sono state fortunatamente lievi e il cane dell’uomo ha riportato una lacerazione curata con una crema antibiotica. «E’ stato uno choc per tutti: il cane ha zoppicato per qualche giorno e i primi tempi non aveva un grande appetito». L’uomo ha raccontato la brutta esperienza all’interno di un gruppo social con l’intento di sensibilizzare le persone. «I cani vanno gestiti con intelligenza - sottolinea - e bisogna prestare massima attenzione nei confronti di altre specie e dell’uomo. E anche i padroni dovrebbero adoperarsi affinché i loro cani ( con indole aggressiva) abbiano sempre la museruola». «Ora - conclude - ci stiamo attrezzando per agire tramite vie legali perché quel cane lupo, in passato, ha attaccato altri simili».