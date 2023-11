La Lazio scopre Isaksen e Sarri scherza: «Non sa l'italiano ma le parolacce le conosce tutte»

Gustav il Terribile si prende una parte del palcoscenico europeo e lo condivide con Re Ciro, per festeggiare la conquista degli ottavi di finale di Champions League. Isaksen è finalmente sbarcato sul pianeta Lazio con una prova bella e convincente, non solo per la presenza creativa nei due gol di Immobile che hanno rimandato a casa il Celtic. A fine partita il giovane danese, intervistato dalla tv ufficiale della Lazio, ha mostrato di capire l'italiano e, pur rispondendo alle domande in inglese, ha "insultato" simpaticamente Cataldi che lo disturbava durante la diretta: «Stai muto, stai zitto!» ha urlato Isaksen. Qualche minuto dopo, in conferenza stampa, Sarri ha elogiato l'ex Midtjylland: «Aveva bisogno di tempo, ve lo avevo detto. Viene da un campionato diverso, un'alimentazione diversa, un clima diverso. Non conosce l'italiano anche se... le parolacce le ha imparate tutte». La serata di martedì all'Olimpico si è chiusa con un sorriso.