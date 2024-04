Borussia Dortmund-Psg in semifinale di Champions. Luis Enrique punta il treble: «Adoro questa pressione»

Festeggiamenti contenuti a Parigi per il 12º titolo di campione di Francia, perché il vero obiettivo del Psg quest’anno è la Champions. Sarebbe la prima nella storia del club e il regalo d’addio perfetto di Mbappé, prima di volare al Real. Dopo aver eliminato il Barcellona ai quarti i francesi mercoledì alle 21 affronteranno il Borussia a Dortmund nella semifinale di andata, due società con filosofie agli antipodi: i tedeschi puntano a valorizzare i loro talenti per poi venderli a peso d’oro, mentre la nuova proprietà del Psg dal 2011 ha investito più di un miliardo e mezzo.

Luis Enrique punta il treble: «Adoro la pressione di queste sfide, un’eliminazione sarebbe una delusione per tutte e quattro le semifinaliste. Non siamo abituati a speculare, cercheremo di vincere con il nostro calcio; mi aspetto spettacolo e gol. Questa pressione è una benedizione, è bello giocarsi una semifinale di Champions, per alcuni è una cosa nuova». Terzic non parte favorito ma ha fiducia nel colpaccio: «Abbiamo affrontato il Psg nel girone e a Parigi abbiamo perso per una sfortunata decisione arbitrale.

Luis Enrique ha qualità eccezionali e il loro progetto si è imposto di vincere la Champions da quasi dieci anni. La cosa buona di questo tipo di partite è che si possono anche vincere».