Lazio, segna Immobile: Sarri scatenato in panchina

«La gestione di Immobile non cambierà, ma bisognerà tenere sotto controllo le sue condizioni fisiche. Preferisco che faccia 60 minuti o 30 come oggi, piuttosto che due partite stremato». È quanto detto in conferenza stampa da Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo il successo dei suoi contro il Celtic, che lancia i biancocelesti momentaneamente in cima al girone E. Il tecnico rileva belle parole anche per Isaksen: «Qualche mese di adattamento ci stanno tutti, ma si vedeva che alla base avesse buone potenzialità. Oltre a essere molto giovane, il ragazzo ha cambiato cambiato modo di allenarsi, di mangiare...». Tornando sulla scelta di tenere Immobile in panchina, Sarri aggiunge: «È un'idea nata stamani, volevamo avere giocatori forti in panchina, lui e Pedro danno un pò di garanzie per il finale di partita».