Champions League, Immobile porta la Lazio agli ottavi: doppietta e Celtic ko

L'Atletico Madrid batte il Feyenoord 3-1 (1-0) in un match giocato a Rotterdam e valido per la quinta giornata della fase a gironi (gruppo E) della Champions League. Vittoria che oltre a qualificare gli spagnoli agli ottavi di finale con una giornata di anticipo regala il pass anche alla Lazio. Atletico Madrid a segno su autogol di Geertruida (14') e Gimenez (81') e rete di Hermoso (57') e Giménez . Olandesi in gol con Wieffer (77').