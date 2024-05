Lunedì 27 Maggio 2024, 09:18

Rischio paralisi per la Sezione Famiglia del Tribunale di Cassino. A lanciare l'allarme è l'avvocato Clino Pompei, responsabile territoriale dell'Ami (Avvocati Matrimonialisti Italiani) per il Foro di Cassino. «Dei quattro magistrati che già facevano fatica, pur avendo la migliore media sentenze rispetto agli altri giudici del Tribunale, ne sono improvvisamente rimasti solo due», dice il l'avvocato Pompei. Il presidente della Sezione Massimo Pignata dal 15 maggio è ufficialmente in forza al Tribunale di Napoli e la Francesca Di Giorno tornerà non prima di ottobre.

«La situazione è insostenibile. Il settore più delicato, quello che si occupa di famiglia e minori, è al collasso. Il presidente del Tribunale Lucio Aschettino sta mettendo in campo tutta la propria influenza per trovare rinforzi ma si scontra contro un sistema giustizia "malato", che deve fronteggiare una carenza organica di 3000 magistrati. In grave difficoltà anche la cancelleria, che deve riassegnare un numero consistente di fascicoli, con soli due assistenti giudiziari, che saranno dimezzati da un prossimo pensionamento».

Solo qualche giorno fa in un'intervista al Messaggero Frosinone il presidente del Tribunale, Lucio Aschettino aveva lanciato l'allarme sulla carenza di giudici, spiegando: «I togati attualmente in servizio sono 20 su 25. Ne mancano cinque: tre per vacanza e due per maternità. L'aspetto più preoccupante è il trasferimento imminente dell'unico presidente della sezione civile, Massimo Pignata, che andrà a Napoli. È stata aperta la procedura, ma i tempi di nomina sono lunghi e questo mi preoccupa, per questo chiederò al presidente della Quinta Commissione del Csm, la trattazione prioritaria».